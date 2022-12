Il biglietto della metro di Milano aumenterà: costerà 2,20 euro

Il biglietto della metro aumenterà di 20 centesimi a gennaio 2023 (arriverà a costare 2,20 euro). Ormai è ufficiale e ad annunciarlo è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella mattinata di mercoledì 14 dicembre. Per il momento sembra che aumenterà solo il ticket singolo, gli abbonamenti verranno risparmiati.

"Non si sa ancora se sarà dal primo gennaio o pochi giorni dopo - ha spiegato il primo cittadino a margine dell’inaugurazione dell’hotel Portrait Milano in Corso Venezia -. Diciamo che è solo una questione di tempi tecnici per poterlo fare. A questo punto, dovendo farlo, lo facciamo". Il motivo è uno solo: le casse delle aziende di trasporto pubblico sono in crisi a causa dell'aumento dei costi energetici e del minore incasso dovuto a un volume di biglietti ancora lontano dal 2019. Si tratta di "una situazione che tocca un po’ tutte le grandi città", ha sottolineato il sindaco, aggiungendo che "venerdì incontrerò i sindaci di Roma e Napoli a Roma. Ma sentivo il sindaco di Torino che anche lui ha difficoltà".

"Il trasporto pubblico è la via per risolvere le questioni di inquinamento ambientale, ma va finanziato di più dal governo - ha ribadito Sala - . Capisco le difficoltà ma se si vuole incentivare lo sviluppo del tpl bisogna fare bene i conti sulle risorse a disposizione".

Come sono messi i conti di Atm

I conti di Atm non sono rosei, anzi. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, aveva detto che la sua azienda potrebbe vivere a breve momenti molto complicati proprio a causa della riduzione della vendita dei biglietti e del boom dei costi energetici. "Il quadro generale è che stiamo affrontando ancora oggi una situazione in cui abbiamo un 22-23% in meno di passeggeri e abbiamo una previsione di rincaro dei costi dell'energia di 4 volte tanto", aveva spiegato Giana parlando con i giornalisti a margine dell'evento "Italia direzione Nord" al palazzo delle Stelline lo scorso 22 novembre. Per questo l'ad della società che gestisce sia i tram che le metropolitane di Milano aveva chiesto l'intervento del governo.

Quanto è aumentato il biglietto dei mezzi negli ultimi anni

Il biglietto della metro costava 1 euro fino a settembre 2011, successivamente la giunta guidata da Giuliano Pisapia aumentò il ticket a 1,50 (sollevando numerose polemiche). Il prezzo restò invariato praticamente fino a fine decennio: a luglio 2019 palazzo Marino (con a capo Beppe Sala) decise un aumento di 50 centesimi su singolo ticket aumentando il grado di operatività (fino ad allora si pagava di più per raggiungere Rho-Fiera, per esempio). L'aumento più marcato con l'introduzione della tariffa Stibm, comunque, lo pagarono i pendolari dell'hinterland di Milano che fino ad allora utilizzavano la tariffa "Solotreno" dato che furono obbligati a sottoscrivere un abbonamento che comprendeva anche i mezzi pubblici della città.