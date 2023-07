Il comune vuole mille taxi in più, i tassisti si oppongono: "Numeri irreali"

Da una parte c'è palazzo Marino che vuole aumentare di mille unità il numero di licenze dei taxi (per garantire un servizio più immediato e capillare); dall'altra ci sono i tassisti che si oppongono. In mezzo c'è lo scontro a suon di dichiarazioni.

Nella giornata di martedì i rappresentanti del municipio hanno ribadito che il comune chiederà alla Regione mille licenze in più di taxi per cercare di far fronte alla situazione. "Ho detto ai tassisti con molta chiarezza che chiederò alla giunta di fare una richiesta di ulteriori licenze - ha spiegato l'assessora alla mobilità Arianna Censi al termine di un confronto con i tassisti -. Io ho detto mille per dettare una linea ma poi la trattativa definirà il numero esatto".

A stretto giro è arrivata la replica dei tassisti che non vogliono vedere crescere il numero delle licenze. "Non si capisce bene da dove si ricavi questo numero mille sul numero di richieste di nuove licenze che il comune pare vorrà chiedere alla Regione e che ormai ogni due o tre giorni salta fuori come la panacea ai mali della mobilità milanese", ha replicato Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu -.

Secondo i tassisti la mancanza di auto pubbliche potrebbe risolversi attraverso "nuovi turni e le doppie guide" (una licenza per due guidatori nello stesso nucleo famigliare). Doppie guide che a Milano sono già possibili da anni, ma il fenomeno non è ancora decollato. Il motivo? Secondo i tassisti è frutto dei "tempi tecnici". Nel frattempo continuano a esserci lunghi tempi di attesa per un taxi.