"Ma quale fuga da Milano: la popolazione continua ad aumentare"

L'attrattività di Milano 'resiste'. Prova ne sia che la popolazione continua ad aumentare. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, mercoledì pomeriggio, intervenendo al primo degli incontri pubblici per illustrare la revisione del Piano di governo del territorio, approvata ad aprile dalla giunta. Secondo il primo cittadino di Milano, che si è tolto anche un sassolino dalla scarpa sul punto, "nonostante una certa narrazione e una certa idea che la gente voglia andarsene dalla città e lasciare Milano, noi ogni mese stiamo continuando ad aumentare la popolazione, ogni singolo mese".

Sala ha anche sottolineato che, secondo le rilevazioni più recenti di Assolombarda, la disoccupazione in città è al 5,4%, "un dato fisiologico, anzi, in alcuni casi Sala, c'è una difficoltà drammatica a trovare risposte alle richieste di settori industriali e commerciali". Non solo: dai dati registrati negli aeroporti, si evince che gli arrivi sono superiori a quelli del 2019, l'anno precedente alla pandemia covid, e infine gli investimenti delle imprese straniere crescono a vista d'occhio.

Più turisti e più residenti

A maggio erano stati diffusi i primi dati sul turismo nel 2023, che si prospetta un anno da record assoluto con più di 2,5 milioni di arrivi nei primi quattro mesi e ciascun mese con segno più rispetto al 2019. Molto bene, in particolare, era andato aprile, il mese del Salone del Mobile, con 744.280 visitatori in città (+25% rispetto al 2019). In precedenza, invece, Sala aveva già toccato il tema della presunta 'fuga' della popolazione da Milano, evidenziando che in realtà il numero di residenti è in costante aumento: a gennaio in città vivevano un milione e 390 mila residenti mentre a fine marzo un milione e 470 mila. In un trimestre, dunque, i milanesi erano stati 80mila in più.