Milano tocca il massimo storico sui prezzi delle case

I prezzi di vendita degli immobili a Milano hanno toccato il massimo storico a marzo 2024. Ad affermarlo un report del portale idealista.it che ha evidenziato il trend in costante salita del prezzo al metro quadro per gli appartamenti in vendita nel capoluogo lombardo. Nel mese che ci siamo appena lasciati alle spalle la cifra media al metro quadrato per l’acquisto di un immobile ha toccato quota 4.988 euro. Senza variazione mensile o trimestrale, ma in crescita dell’1,6% rispetto a marzo 2023.

Tra le zone di Milano che hanno subito un aumento dei prezzi vertiginoso ci sono Vialba-Gallaratese e Vigentino-Ripamonti dove i prezzi crescono di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’unico quartiere dove si evidenzia un calo è San Siro-Trenno-Figino: qui i prezzi al metro quadro per l’acquisto di un immobile sono scesi di un punto e mezzo percentuale, sebbene bisogna evidenziare che comunque la media è di 4.388 euro.

La zona con prezzi da capogiro più di altre resta, senza stupore, Garibaldi-Porta Venezia dove per acquistare casa servono poco più di 7mila euro al metro, seguita dai 6.850 euro per Fiera-De Angeli e 6.794 euro per Navigli-Bocconi.