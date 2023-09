Impennata dei prezzi delle case a Milano: +43% in 5 anni

Continua l’ascesa dei prezzi delle case a Milano con una crescita di circa il 43% negli ultimi cinque anni, contro la media delle metropoli dell’8,8%. A rivelarlo i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che evidenziano come anche le zone periferiche siano state interessate da questo trend con il raddoppio dei prezzi, una tendenza che ha certamente a che fare dapprima con gli elevati costi d’acquisto nelle zone centrali e semicentrali, e poi con la ricerca di metrature più elevate e spazi esterni. Un atteggiamento che con il Covid si è acutizzato, momento in cui tanti hanno anelato un piccolo giardino o un ampio balcone da poter sfruttare se obbligati nelle proprie quattro mura.

“Tra le macroaree della città che hanno performato meglio della media cittadina se ne evidenziano tre in particolare: Fiera-San Siro, Bovisa-Sempione e Lodi-Corsica”, spiega Fabiana Megliola, responsabile dell’Ufficio Studi di Tecnocasa.

I progetti di riqualificazione che hanno interessato diverse aree della città sono stati il motivo attrattivo principale. E quando una zona viene attenzionata, i prezzi iniziano a lievitare. È il caso dell’area Fiera-San Siro che ha registrato gli aumenti di prezzo più importanti sfiorando il 60%, numeri che si gonfiano grazie all’arrivo della metropolitana lilla che ha reso i quartieri di San Siro meglio collegati con le zone centrali.

Diverso il discorso per i quartieri della macroarea Bovisa-Sempione, che sfiora un incremento del 60% dei prezzi delle case. Bovisa ha giovato degli interventi di riqualificazione così come della vicinanza con Scalo Farini (per cui lo stesso quartiere Farini ha subito incrementi nei prezzi), mentre Comasina, partendo da una base prezzi molto bassa, ha visto l'arrivo massiccio degli avventori di case a basso costo. E il resto vien da sé.

Scalo di Porta Romana e i progetti relativi alle Olimpiadi Invernali sono stati il fiore all’occhiello dell’area Lodi-Corsica che vede le case aumentare di prezzo di quasi il doppio. In particolare, come già per San Siro, Forlanini gode dell’arrivo della metropolitana 4, e la vicinanza a Santa Giulia fa il resto.