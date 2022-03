A Milano stanno salendo i prezzi degli affitti

Stanno salendo i prezzi degli affitti a Milano, non è un'impressione ma una fatto reale. I livelli pre-covid non sono ancora stati toccati ma - salvo imprevisti - potrebbero essere raggiunti nel giro di qualche mese dato che il trend è in costante salita. Nel mese di febbraio appena concluso, infatti, il prezzo delle locazioni all'ombra della Madonnina è aumentato dell'1,5%, mentre l’aumento interannuale è del 3%. I dati sono stati resi noti da Idealista che ha elaborato un indice sui prezzi delle case in affitto.

Attualmente affittare una casa a Milano costa in media 20 euro al metro quadro, l'11,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il 6,6% in più rispetto a novembre (ma comunque il 3,8% in meno rispetto al picco registrato nel 2020). Le zone più costose rimangono sempre quelle del centro storico, seguono Garibaldi-Porta Venezia e la zona tra i Navigli e la Bocconi. Le zone più economiche, invece, sono Certosa, Baggio e Vialba-Gallaratese (a Certosa e Gallaratese i prezzi degli affitti nell'ultimo mese sono diminuiti rispettivamente del 4,8% e 15,6%).

Anche a Febbraio Milano si conferma la città più cara per gli inquilini. Un esempio? Con 16,4 euro al metro quadro nella metropoli lombarda si affitta una casa in zona Famagosta-Barona o Lorenteggio-Bande Nere; con la stessa cifra a Roma si può affittare una casa in zona Parioli; a Firenze si può (quasi) affittare una casa in pieno centro storico e la stessa cosa a Bologna. Una casa in affitto a Venezia, invece, costa meno: 15 euro al metro quadro.

In generale la Lombardia è la regione dove gli affitti costano di più rispetto al resto dello Stivale: per una locazione, infatti, si spendono 15,3 euro al metro quadro; seguono Toscana (13,4 euro/m2), Valle d’Aosta (13,2 euro/m2), Friuli-Venezia Giulia e Lazio, entrambe con un valore al metro quadro pari a 12,2 euro. Sul versante opposto la regione più economica dove affittare una casa è il Molise (5,3 euro/m2), che precede Calabria (6 euro/m2) e Basilicata (6,5 euro/m2).

Come viene calcolato l'indice dei prezzi Idealista

Per la realizzazione dell'indice dei prezzi degli immobili di idealista vengono analizzati i prezzi di offerta basati sui metri quadri costruiti (a corpo) pubblicati dagli inserzionisti della piattaforma. Le inserzioni atipiche e le inserzioni con prezzi fuori mercato vengono eliminate dalle statistiche. Includiamo la tipologia di case unifamiliari (ville) e scartiamo immobili di qualsiasi tipologia che non hanno ottenuto interazioni da parte degli utenti per molto tempo. I dati finali vengono generati utilizzando la mediana di tutte le inserzioni valide in ciascun mercato.