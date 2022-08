I biglietti Atm aumentano sì o no? Cosa succede tra comune e regione

Aumento sì, aumento no. Riparte la battaglia politica sui prezzi dei biglietti per i mezzi Atm. Una querelle nata qualche settimana fa, quando il comune di Milano aveva annunciato di dover alzare il costo dei ticket per rispettare una norma di regione Lombardia sull'adeguamento all'inflazione. La stessa regione aveva però fatto sapere che non c'era nessun automatismo che imponesse di intervenire sul prezzo dei biglietti e che ogni comune era libero di trovare le nuove risorse come meglio credeva.

Da lì erano nati numerosi rimpalli di responsabilità tra centrosinistra e centrodestra, che sono ricominciati nelle ultime ore, con la decisione di palazzo Marino di rinviare ogni decisione a dopo l'elezioni del nuovo governo. "Milano è il più importante bacino del trasposto pubblico della Lombardia per numero di utenti, qualità del servizio offerto, volumi di spostamenti e potenziale sviluppo futuro del trasporto pubblico.

Un servizio di eccellenza utilizzato non solo dai milanesi ma anche da tutti coloro che vengono a Milano per lavoro, studio e anche svago dai comuni limitrofi e anche dalle altre province. Dobbiamo però sfatare un mito: questo sistema non è autosufficiente", ha spiegato l'assessore alla mobilità, Arianna Censi.

"Il comune interviene con risorse proprie per mantenere alto questo livello del trasporto pubblico. Milano ogni anno spende circa 845 milioni per il Tpl. Calcolando i trasferimenti e i proventi del biglietto, rimane un disavanzo di circa 260,6 milioni che l’amministrazione copre con fondi propri. Cifra che crescerà sensibilmente con la prossima apertura della nuova M4", ha proseguito. E quindi ecco la stoccata al Pirellone: "Regione Lombardia invece continua a tagliare i trasferimenti destinati a questo bacino. Nell’ambito di queste risorse, anche la quota destinata al comune di Milano è progressivamente diminuita. Si è passati da 267 milioni e 430 mila euro nel 2019 a 262 milioni 750 nel 2022, meno 4 milioni e 600 mila euro in 4 anni. A fronte di queste informazioni, pare necessario che regione Lombardia si faccia carico dell’adeguamento Istat 2022 deliberato il 4 luglio. E per questo ho chiesto formalmente alla regione di provvedere e porre in essere tutte le azioni utili a ricercare le risorse necessarie per coprire l’aumento Istat", ha sottolineato Censi.

"Ma il tema delle risorse è più ampio: per questo chiederemo urgentemente al prossimo ministro dei trasporti un tavolo tecnico perché intervenga a livello centrale per evitare il rincaro dei biglietti. Con il nuovo governo, sarà necessario anche aprire un’interlocuzione per aumentare i trasferimenti sul trasporto pubblico, il cui sostegno - ha concluso - è la vera garanzia di miglioramento e implementazione del servizio per sostenere le politiche ambientali".

E regione, chiamata in causa, non è rimasta a guardare. La replica è arrivata nel pomeriggio con una nota firmata dall'assessore ai trasporti, Claudia Maria Terzi. “La Lombardia è la regione italiana che investe di più nel trasporto pubblico locale. Si tratta di 629 milioni di euro, di cui oltre 223 milioni di euro di risorse proprie. Non c’è stato alcun taglio degli stanziamenti complessivi, ma una diversa distribuzione dei fondi, come peraltro previsto da una delibera approvata qualche anno fa”, ha rimarcato l'esponente della giunta lombarda.

"L'agenzia Tpl di Milano riceve annualmente 415,1 milioni di euro sui 629 milioni disponibili e inoltre può contare su maggiori entrate derivanti dall’applicazione della tariffazione integrata. Nessuna penalizzazione quindi per Milano, ma l’applicazione di costi standard che regolano in maniera oggettiva parametri di efficienza e raggiungimento di obiettivi", ha puntualizzato la Terzi. Che ha proseguito, sul tema aumento: "Per quanto riguarda l’adeguamento Istat torno a ribadire che il comune di Milano, in quanto ente titolare del contratto, può evitare l’aumento delle tariffe attingendo risorse dal proprio bilancio, che appunto negli anni scorsi ha beneficiato di maggiori introiti in seguito all’incremento dei biglietti Atm deliberato dal comune stesso nel 2019”.

“Per quanto concerne il tema dei trasferimenti alle Regioni – ha evidenziato l’assessore regionale - da tempo denunciamo l’iniquità del trattamento riservato dallo Stato centrale alla Lombardia. La nostra regione muove circa il 25% degli utenti Tpl a livello nazionale, ma ottiene da Roma risorse del fondo nazionale trasporti pari solo al 17%. Accolgo con piacere il fatto che il comune di Milano abbia deciso, pur tardivamente, di schierarsi accanto alla Regione in questa storica battaglia di stampo autonomista”.

“Le dichiarazioni dell’assessore comunale di Milano – ha concluso la Terzi - confermano che l’aggiornamento Istat delle tariffe non è un’imposizione di regione, contrariamente a quanto lei stessa aveva affermato poche settimane fa. Anche questa volta, dunque, il comune di Milano cerca di scaricare sulla regione una decisione che compete al comune stesso e all’agenzia del Tpl. Inoltre, se il comune di Milano non vuole gestire direttamente il servizio Atm ceda la competenza all’agenzia del Tpl, come già successo per altri territori in situazioni analoghe”.