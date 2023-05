Aumentano le tariffe dei taxi in Lombardia

Da Milano a Malpensa (e viceversa) non più 104 euro ma 110. Tra Malpensa e la Fiera di Rho non più 86 euro ma 92. E così via. La giunta regionale della Lombardia ha approvato il rialzo delle tariffe dei taxi in servizio nel sistema aeroportuale regionale per il 2023. Rispetto al 2022, l'aumento medio è del 6,23%, con nuovi valori sia per le tariffe predeterminate sia dei parametri della tariffa unica di bacino (variabile).

"Questo provvedimento dimostra l'impegno di Regione Lombardia nel garantire ai taxisti condizioni di lavoro dignitose e compensi adeguati", ha dichiarato l'assessore ai trasporti Franco Lucente: "L'adeguamento delle tariffe sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche a causa del covid". Lucente ha spiegato di avere condiviso il percorso con associazioni di categoria e sigle sindacali. "Un segnale positivo anche per gli utenti", ha concluso l'assessore.

Le tariffe predeterminate entreranno in vigore il 1° luglio 2023, mentre i parametri delle tariffe variabili il 31 luglio. Ed ecco le nuove tariffe predeterminate (tra parentesi quelle ora in vigore): Malpensa-Milano 110 (104), Malpensa-Fiera Rho 92 (86), Malpensa-Linate 124 (116), Linate-Fiera Rho 64 (60), Malpensa-Varese 78 (74), Orio al Serio-Milano 122 (116).