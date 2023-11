Perché si vedeva l'aurora boreale anche nel milanese

Un tramonto strano, diverso dal solito. È quello andato in scena nel milanese (ma non solo) nella giornata di domenica 5 novembre. Il merito? Tutto dell'Aurora Boreale, fenomeno tipico del nord Europa e estremamente raro alle nostre latitudini, che è stato fotografato in Lombardia, ma anche nelle Marche e addirittura in Puglia. La segnalazione arriva dalla pagina Facebook Passione Astronomia.

Non è la prima volta. Lo scorso 25 settembre lo spettacolo era stato avvistato diffusamente su tutte le alpi lombarde per circa una decina di minuti intorno alle 4 del mattino. Questa volta il fenomeno si è materializzato intorno alle 18 di domenica e a tratti è stato visibile sulle Alpi ma persino fin tutto il Centronord Italia con segnalazioni persino dalla Puglia.

"L'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare - ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo -. Quando quest'ultimo è intenso, ossia in fase di forte attività solare, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore. Solitamente, a causa della geometria del campo magnetico terrestre, si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali. E' dunque raro osservare le aurore al di sotto del 50-simo parallelo, ancor di più del 45-simo come è accaduto oggi".