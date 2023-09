A2A vuole installare 4mila colonnine per le auto elettriche a Milano

A2A è pronta a installare 4mila colonnine per la mobilità elettrica a Milano. Lo ha annunciato Stefano Granella, chief strategy & growth di A2A, mercoledì mattina, nel corso di un convengo a Palazzo Mezzanotte, l'Italian Energy Summit 2023. "Abbiamo la sfortuna-fortuna di avere in gestione Milano, che è una città che si sta sviluppando in verticale, e vogliamo dare la possibilità ai cittadini di lasciar caricare l'auto anche se non hanno un box", ha affermato il manager.

Ad agosto 2023, in tutta Italia, sono state vendute poco più di 4mila auto elettriche, mentre da gennaio ad agosto la cifra è poco più di 41mila, circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2022. In città attualmente, oltre ai punti di ricarica privati nei box, ci sono alcune centinaia di colonnine a pagamento a disposizione di tutti.