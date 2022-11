Le nuove auto Enjoy in sharing a Milano

Alimentazione completamente elettrica, una velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km. Sono le "Xev Yoyo", le nuove auto di Enjoy, lo sharing di Eni, disponibili da oggi a Milano.

"Attualmente sono in servizio in città 2.662 auto in sharing, di cui 1.062 elettriche. Da oggi si aggiungono le nuove Enjoy, che aumenteranno fino a diventare 200 a fine dicembre. Grazie all’accordo tra Eni e XEV, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimento si occupa Enjoy: le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà perché sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30%", si legge in una nota del comune.

"Dotata di tetto panoramico, piccola e agile, è l’auto ideale per gli spostamenti nei centri storici delle città. Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che per la ricarica tradizionale presso le colonnine in plug-in, le Xev Yoyo sono predisposte per il ‘battery swapping’, la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti, per il quale sono già predisposte 9 stazioni di servizio Eni a Milano che diventeranno operative nelle prossime settimane", ha chiarito Enjoy.

“Siamo sempre al fianco di chi ci aiuta a diffondere e supportare - ha commentato Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano - una mobilità sempre più sostenibile. Con queste nuove auto Eni mette in campo una nuova flotta elettrica che aumenterà la possibilità per i milanesi, e per tutti coloro che visiteranno la nostra città, di muoversi in libertà, senza emissioni nocive che incidono sulla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno”.

“Eni è lieta che il Comune di Milano, che aveva accolto il debutto nazionale del car sharing Enjoy esattamente nove anni fa, abbia recepito con altrettanto entusiasmo la novità dell’implementazione elettrica della flotta – ha dichiarato Giuseppe Ricci, direttore generale energy evolution di Eni –. Il car sharing contribuisce a rendere più sostenibile la mobilità urbana e a migliorare le opportunità e la facilità di spostamento dei cittadini. A Torino, Bologna e Firenze, le città in cui sono già state introdotte, queste city car a zero emissioni di CO2 su strada hanno dimostrato il loro potenziale nell’ambito della micromobilità, consentendo ai clienti Enjoy noleggi più frequenti per percorrenze più brevi”. La tariffa per l'utilizzo delle nuove Xev Yoyo è di 29 centesimi al minuto con un costo fisso pari a 1,00€ per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio.