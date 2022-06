Perché c'era un'auto da F1 sulle strade di Milano

Un'Alfa Romeo che sfreccia per le strade di Milano e più precisamente in viale Boezio (zona Citylife). È quello che si sono visti di fronte alcuni passanti all'alba di venerdì 24 giugno.

Palazzo Marino, interpellato da MilanoToday, ha spiegato che il tratto di strada era stato chiuso temporaneamente al traffico per permettere le riprese di una clip che con ogni probabilità verrà utilizzata per celebrare i 112 anni della casa del Biscione. La casa automobilistica, più nel dettaglio, ha spiegato che la monoposto - guidata dal finlandese Valtteri Bottas - ha percorso le strade tra Piazza Duomo e via Gattamelata, dove nel 1910 sorgeva il Portello, primo sito produttivo Alfa Romeo oggi sede del nuovo flagship store del marchio.

Il legame tra Alfa e Milano è viscerale: il marchio è nato 112 anni fa proprio all'ombra della Madonnina con il nome Anonima lombarda fabbrica automobili.