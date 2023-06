L'auto a guida autonoma (da corsa) del Poli vince ancora

L'auto del Politecnico ha battuto tutti gli avversari anche sul circuito di Monza. La vittoria è arrivata domenica 18 giugno sulla pista italiana durante il "Milano Monza Open-Air Motor Show". Polimove, questo il nome della "monoposto" autonoma, ha gareggiato contro 5 squadre di università da Usa, Canada, Sud Corea, Germania e Italia, sbaragliando la concorrenza. Il merito è tutto del software: tutte le università corrono con la medesima specialissima (progettata e realizzata da Dallara), ciò che cambia tra un ateneo e l'altro è il "pilota", l'intelligenza artificiale al volante.

Non è la prima gara che vince il Poli, anzi. L'auto ha vinto a gennaio 2023 sul circuito di Las Vegas, ma questa volta è stata tutta un'altra corsa. La novità di Monza è stata rappresentata dal fatto che le auto hanno corso su un circuito road course e non più ovale. Ogni team, durante il weekend di gara, ha avuto delle sessioni per provare a fare il record di velocità sulla pista di Monza.

"È stata una grande soddisfazione vincere sul nostro prestigiosissimo circuito di casa di F1, soprattutto dopo i tanti problemi tecnici che avevamo avuto nelle settimane precedenti la gara, che ci hanno costretto a gareggiare con una vettura “muletto”, mai usata in gara; ringrazio i nostri sponsors Movyon-gruppo Autostrade per l'Italia e Fluentis per averci supportato nonostante tutte le difficoltà", ha commentato Sergio Savaresi, professore ordinario di automatica al Politecnico di Milano.

Il progetto

Polimove si inserisce all’interno del gruppo di ricerca del Politecnico mOve, guidato dal Professor Sergio Savaresi, che si occupa da 20 anni di controlli automatici in veicoli terrestri di ogni tipo, dalle biciclette elettriche alle automobili, fino ai trattori. Il 27 aprile 2022 sul rettilineo della pista di atterraggio dello Space Shuttle al Kennedy Space Center della Nasa di Cape Canaveral, l’auto del Politecnico di Milano-Polimove ha battuto il record del mondo di velocità per un’auto completamente autonoma su un rettilineo.