L'auto del Polimi (senza autista) 'straccia' tutti a Las Vegas

L'auto del Poli batte tutti gli avversari a Las Vegas e stabilisce un nuovo record mondiale di velocità in pista. È successo l'8 gennaio nella gara a guida autonoma (Indy Autonomous Challenge) che si è svolta al Ces (Consumer Electronics Show) della città del Nevada (Usa).

PoliMove, questo il nome della macchina, dopo la vittoria conseguita nel 2022, si conferma l'auto più forte, raggiungendo la straordinaria velocità massima di 290 Km/h, un nuovo record mondiale su pista per un’auto senza pilota. Spingendosi verso i confini delle corse a guida autonoma testa a testa, PoliMove ha gareggiato al Las Vegas Motor Speedway contro nove squadre provenienti da 17 università di sei diversi Paesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo sorpasso dell'auto

"Esattamente un anno dopo la nostra prima vittoria, eravamo così orgogliosi ed entusiasti di essere tornati a Las Vegas per l'Autonomous Challenge - ha commentato il Sergio Savaresi, professore ordinario di Automatica al Politecnico di Milano -. Per noi questa vittoria rappresenta un importante passo avanti in termini di velocità, complessità della gara e gestione di situazioni testa a testa impegnative. Siamo molto felici di questo successo, per il contributo dell'Indy Autonomous Challenge e per tutti i team nel far progredire la tecnologia dell'intelligenza artificiale applicata alla guida".

L’Indy Autonomous Challenge consiste in un torneo a eliminazione con più round di corse testa a testa tra due scuderie. Le auto da corsa autonome più veloci del mondo, le Dallara AV-21, si sono alternate nel ruolo di leader (difensore) e passer/follower (attaccante). I sorpassi sono stati tentati a velocità sempre crescenti fino a quando una o entrambe le auto non sono state in grado di completare con successo un sorpasso. PoliMove si inserisce all’interno del gruppo di ricerca del Politecnico Move, guidato dal professor Sergio Savaresi, che si occupa da 20 anni di controlli automatici in veicoli terrestri di ogni tipo, dalle biciclette elettriche alle automobili, fino ai trattori.