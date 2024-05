Le moto (e le auto) che non potranno più entrare in Area C

Sarà un autunno rovente per diversi automobilisti e motociclisti milanesi. Col primo ottobre, infatti, scatteranno nuovi divieti per Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano.

Nell’autunno 2024 la lista dei veicoli che non potranno circolare nella zona a traffico limitato del centro si allungherà con le auto Euro3 a Benzina e i diesel Euro 6 (A-B-C) acquistati dopo il 31 dicembre 2018. Non solo, sempre col primo ottobre scatterà una stretta sul parco delle moto: verranno messi al bando motorini, scooter e moto a quattro tempi Euro 0 ed Euro 1 (attualmente non possono circolare solo i due tempi Euro 0 e 1). I nuovi divieti, tuttavia, non varranno per l’Area B, per quest’ultima parte di città la lista è stata allungata l’ultima volta il 1° ottobre 2022 e per il momento non sono previsti ulteriori divieti. Le due Ztl del comune di Milano sono attive dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 7.30 alle 19.30.

Per conoscere la classe ambientale del veicolo e capire se può varcare la soglia di Area B e Area C si può consultare il libretto di omologazione, oppure si può consultare il portale del comune di Milano inserendo la targa del veicolo.