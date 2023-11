Piste ciclabili usate come parcheggi: arrivano i vigili per fare le multe

Parte in via sperimentale il servizio specifico della polizia locale in bicicletta, per pattugliare le piste ciclabili di Milano. Lo rende noto Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala. E non poteva che essere in corso Buenos Aires (dove si trova una delle ciclabili più 'chiacchierate' di Milano) la 'foto opportunity' per celebrare l'avvio del servizio.

I vigili, tuttavia, saranno impegnati anche sulla Cerchia dei Navigli (circonvallazione interna) e, in moto, lungo viale Monza. "Valuteremo impatto e risultati e decideremo come proseguire", il commento di Mazzei. L'obiettivo sarà prevalentemente quello di punire la sosta selvaggia delle auto e di altri mezzi sulle piste ciclabili. Un 'vizio' piuttosto diffuso a Milano, insieme a quello degli scooter che utilizzano le ciclabili per superare da destra il flusso automobilistico. Nella foto sottostante, del 2014, scattata lungo la Cerchia di Navigli, si nota un ciclista 'costretto' a lasciare la corsia ciclabile per superare gli scooter.

Ciclabili usate come parcheggi

A ottobre aveva fatto piuttosto scalpore la fotografia (pubblicata dall'assessora alla mobilità Arianna Censi su Facebook) di un enorme Tir parcheggiato sulla pista ciclabile di corso Buenos Aires, dopo avere scavalcato il cordolo di protezione. A inizio novembre, in piazza Tricolore, un automobilista aveva fatto lo stesso: l'assessore del municipio 1 Lorenzo Pacini aveva sottolineato che, a pochi metri, il cartello dei silos segnalava oltre cento posti vuoti. A settembre abbiamo documentato l'utilizzo della pista ciclabile di via Santander (Famagosta) come parcheggio a raso: 27 vetture dove avrebbero potuto transitare soltanto biciclette. Identica situazione, segnalata da un lettore a marzo del 2022, in via Inganni e via Saint Bon. A novembre del 2017, segno che il problema è antico, scene sovrapponibili tra Bruzzano e Bresso.