L'autobus della linea 90 di Milano trasformato in un dormitorio. Video

L'autobus della linea 90 trasformato in un dormitorio da una decina di persone. Il video che denuncia la precaria situazione della linea Atm di Milano è stato diffuso da Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione affari costituzionali della camera e membro della Commissione d’inchiesta alla camera sulla sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia.

"Il video che mi è stato inviato da parte di alcuni utenti della linea 90, risalente alla scorsa notte, - spiega in una nota - ritrae ciò che la suddetta linea è diventata negli ultimi 12 anni: un vero e proprio dormitorio pubblico notturno! Questi poveri clochard, senzatetto e senza fissa dimora quasi tutti stranieri, infatti, rifiutano di essere portati nei centri di accoglienza comunali perché lì vengono spesso malmenati e derubati dei loro pochi averi. In quei luoghi non ci sono controlli e la polizia locale è completamente assente".

"Tornando, invece, alla situazione sui mezzi di trasporto pubblico, quello che si vede nel video esplicita in maniera chiara la situazione durante le notti, mentre di giorno dai bus alle metropolitane fino ai tram spacciatori, delinquenti e malviventi infastidiscono gli utenti derubandoli e spesso anche picchiandoli. In molti casi, come ho più volte denunciato negli ultimi anni, anche il personale Atm viene preso di mira e, in numerosi casi, diversi conducenti e autisti hanno riportato giorni di prognosi. Da parte del Comune e dell’Azienda - prosegue De Corato - non c’è al momento nessun fatto concreto o azione che possa placare e risolvere questa drammatica situazione".

"Va rimesso il Nucleo della polizia locale addetto ai controlli su questi bus. Durante le Giunte di Centrodestra, avevamo il Nucleo tutela trasporto pubblico, composto da 50 vigili affiancati dai poliziotti in pensione e dai militari, che controllavano tutti i mezzi pubblici milanesi sia quelli di superficie che le metro. Con Granelli, tale nucleo, è sparito. Gabrielli ne sa qualcosa?", conclude ironico il rappresentante di Fratelli D'Italia.