Tornano gli autobus Atm per l'Idroscalo

Estate all’Idroscalo: tornano i bus 183 e 188. Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, entrano in servizio le linee 183 e 188 da e per i locali notturni dell’Idroscalo. Anche nel fine settimana. Il biglietto si fa a bordo, con carta di credito o bancomat e senza commissioni.

Atm spiega sul proprio sito come pagare sulla 188: avvicinate una carta contactless al lettore quando salite a bordo. Per viaggiare tra Milano e l’Idroscalo, non serve avvicinare la carta anche prima di scendere. Avvicinate la carta anche prima di scendere solo se viaggiate tra fermate che si trovano fuori Milano (cioè tra l’aeroporto di Linate e l’Idroscalo). Come pagare la 183. Avvicinate una carta contactless al lettore quando salite a bordo e anche prima di scendere.

Per viaggiare tra Milano e l’Idroscalo a bordo delle linee 183 e 188 serve il biglietto ordinario (quello da 2,20 euro, tariffa Mi1-Mi3). Se avete un abbonamento urbano, dovete caricare l'integrazione da 1,70 euro direttamente sulla vostra tessera.

Linea 183

I bus collegano l’Idroscalo con l’aeroporto di Linate, capolinea della M4 e del bus 73. Potete pagare con carta contactless tutti i mezzi Atm che usate per spostarvi. Basta avvicinare la carta ogni volta che cambiate mezzo.



Date e orari del servizio

- 27 e 28/5 il 2, 3 e 4/6

- dal 9/6 al 27/8, tutti i giorni

Nelle giornate di sabato, l’ultima corsa dall’Idroscalo parte all’1:02 e arriva fino a Milano (via Cavallotti/San Babila M1). Trovate gli orari a questa pagina.



Fermate (mappa)

- Direzione Linate: Strada Provinciale 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est), Parco Idroscalo/Circolo Magnolia.

- Direzione Idroscalo: piazzale Aeroporto di Linate, Parco Idroscalo/Circolo Magnolia, Strada Provinciale 14 Rivoltana dopo via Circonvallazione (ingresso Idroscalo tribune).

Linea 188

I bus notturni permettono di raggiungere l’Idroscalo dal capolinea di Porta Vittoria, fermata di corrispondenza con le linee 90/91 e le linee S delle ferrovie suburbane.



Date e orari del servizio

Tutte le notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica:

- dal 26/5 al 30/6, dalle 23:45 alle 4:30

- nella notte tra il 28 e il 29/5, dalle 23:45 alle 2:30



Fermate (mappa)

- Direzione Idroscalo/Circolo Magnolia: viale Molise dopo via Valentino Mazzola (Porta Vittoria FS), viale Corsica dopo via De Andreis (interscambio con linea N27) e piazzale Aeroporto Linate.

- Direzione Porta Vittoria FS: Idroscalo/Circolo Magnolia, viale Corsica 91 prima di via Mezzofanti (dove fermano le linee 27 e 73).