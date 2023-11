L'azienda che dà 1.000 euro ai dipendenti che portano un amico da assumere

Chi trova un amico trova un tesoro. E chi ne trova uno con la patente "giusta", trova mille euro: è questa infatti la cifra destinata a chi porta in azienda subito un nuovo collega. Il "premio" è tutto in credito di welfare per beni e servizi di vario tipo. La società lombarda di trasporto pubblico, Autoguidovie, ha deciso di premiare così i propri dipendenti che riusciranno a portare un collega autista a lavorare in azienda: c'è bisogno urgente di queste figure professionali.

"Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra - si legge nella locandina diffusa dalla società di trasporti lombarda che conta quasi mille dipendenti e opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza e nel Milanese ma anche in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro".

Autoguidovie non è la sola società a offrire interessanti incentivi a conducenti e autisti, mestiere non tra i più ambiti. Ad esempio, Atm, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, cerca 300 nuovi conducenti e per rendere più appetibile questa posizione ha messo in campo diversi strumenti. Tra questi c'è il finanziamento a 150 candidati dell'intero costo del corso per conseguire la patente D e della Cqc, la carta di Qualificazione del conducente che costa oltre 1500 euro. La società di Foro Bonaparte ha anche introdotto un contributo casa per i primi mesi di affitto dei neo conducenti: si tratta di 3.000 euro complessivi da erogare in busta paga a candidati conducenti già in possesso delle patenti che hanno superato l'iter di selezione o ai neo conducenti entro tre mesi dall'assunzione che vogliono trasferirsi nel capoluogo lombardo.