Autuguidovie regala buoni Amazon (fino a 100 euro) a chi compra abbonamenti

Autoguidovie ha lanciato una operazione a premi legata agli abbonamenti "Io viaggio ovunque in Lombardia": per ogni tagliando acquistato tramite app si riceverà una carta regalo Amazon il cui valore, in caso di abbonamenti annuali, potrà essere di 100 euro.

"La mobilità, per essere davvero sostenibile, deve riuscire a diventare una reale alternativa all'auto: se il mezzo pubblico è inarrivabile perché scomodo, lontano, non funzionale, allora non c’è una vera mobilità sostenibile - ha dichiarato Gabriele Mariani, direttore operations di Autoguidovie -. Le aziende di trasporto sono chiamate oggi ad aver chiara la propria missione, che non è quella di fare trasporto, bensì trovare una soluzione di mobilità per i clienti. Fare trasporto pubblico significa realizzare una mobilità disponibile, smart e sostenibile".

Come accedere alla promozione

Per accedere alla promozione "Io viaggio ovunque in Lombardia" è necessario scaricare e registrarsi all’APP Autoguidovie, acquistare l’abbonamento, sempre via App, e accedere al sito Autoguidovie.it alla sezione dedicata ("Area premi"). L’omaggio verrà inviato, all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione all’APP, entro 20 giorni lavorativi dall’acquisto e comunque non oltre i 180 giorni dal termine della promozione. La promozione è valida dal 25/8/22 al 13/9/22 ed è riservata ai maggiorenni. Sono esclusi dall’operazione i clienti che hanno già effettuato un acquisto di titoli di viaggio in promozione nel periodo 24/2/2022 – 24/8/2022. Autoguidovie riserva un buono da 10 € per chi acquista abbonamenti mensili, 30 euro per i trimestrali, 100 per chi attiva un abbonamento annuale. In caso di controllo, il cliente può mostrare il titolo di viaggio tramite l’App Autoguidovie mentre per accedere alla metropolitana è necessario attivare il proprio abbonamento su tessera Io Viaggio o Atm presso le emettitrici automatiche presenti nella stazione metropolitane.