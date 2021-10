Green pass obbligatorio, potrebbero saltare alcune corse di Autoguidovie

A partire da venerdì 15 ottobre potrebbero esserci meno autisti in cabina (e quindi meno corse) per Autoguidovie. Con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del green pass per tutti i dipendenti pubblici e privati c'è il rischio che, chi non è in regola con il passaporto verde, non si presenti al lavoro. Con gli immmancabili disagi per studenti e pendolari.

È stata la stessa società a lanciare l'allarme attraverso una nota. L'azienda di trasporti, che gestisce tratte anche a Milano e hinterland, ha messo in pre-allerta i passeggeri. Potrebbero esserci disagi che l'azienda non può prevedere: malattie, ferie, dipendenti non in regola con il green pass che il giorno stesso potrebbero non presentarsi al lavoro.

"L’entrata in vigore della disciplina - si legge nella nota stampa diffusa da Autoguidovie - potrà comportare non preventivabili assenze dal lavoro anzitutto del personale dedicato alla conduzione dei mezzi e, pertanto, in alcuni casi, impatto negativo sulla regolarità del servizio. Resta, d’altra parte, fermo il massimo impegno di Autoguidovie per escludere o comunque minimizzare tali negativi impatti sulla regolare prestazione dei servizi di competenza".

Ma, naturalmente, fino all'ultimo non si saprà se eventuali conducenti non in regola con il passaporto verde nel frattempo si saranno sottoposti alla prima vaccinazione o al tampone. L'azienda già da tempo ha sensibilizzato i dipendenti sulla campagna vaccinale.

"Autoguidovie adotterà tutte le risorse a sua disposizione per prevenire e limitare eventuali disagi ai viaggiatori garantendo come sempre un servizio in massime condizioni di sicurezza - si legge ancora nella nota -. Nonostante ciò al verificarsi di possibili situazioni critiche allo stato attuale imprevedibili, i canali consueti di assistenza restano operativi al 100%. Inoltre, anche il servizio Bus2School sarà comunque garantito al 100%. Si raccomanda quindi di prenotare le corse utilizzando l’App Autoguidovie per viaggiare in sicurezza. Eventuali disservizi sono indipendenti dalla volontà di Autoguidovie, per questo, in una fase così delicata, ringraziamo anticipatamente la nostra clientela per la comprensione".