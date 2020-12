Autolavaggio gratuito in piazza Carrara (Milano): e si forma lunga coda di auto

L’autolavaggio Levita di Piazza Carrara a Milano ha offerto un lavaggio auto gratuito a chiunque nei giorni scorsi abbia deciso di recarsi presso la struttura per dare lustro alla propria vettura, che fosse una MINI o di un altro brand.

Una vera e propria sorpresa che non ha tardato a riscontrare grande successo: è bastato infatti il passaparola dei primi arrivati a generare una lunga coda di auto, che ha visto gli automobilisti attendere il proprio turno in auto.

"Natale è alle porte e, si sa, in questo periodo siamo tutti più buoni. Anche MINI che, per il Natale 2020, ha creato We Wash U A MINI Xmas, un progetto che prende ispirazione dal celebre leitmotiv natalizio, pensata per augurare buone feste a tutti, clienti e non. We Wash U A MINI Xmas rispecchia in pieno lo spirito irriverente e giocoso di MINI", scrive in una nota l'azienda.