Come cambierà l'Autostrada A1 tra Milano e Lodi

"Gli interventi per la realizzazione della quarta corsia sull'Autostrada A1 tra Milano e Lodi, sono in dirittura di arrivo". Lo dichiara il ministero delle Infrastrutture e i trasporti in una nota. Il protocollo d'intesa che disciplina le modalità di realizzazione dell'ampliamento è stato sottoscritto tra il ministero, la regione Lombardia e la società Autostrade per l'Italia.

Si tratta di un'opera da 389 milioni di euro su cui il ministro, Matteo Salvini, "ha prestato particolare attenzione", scrive il Mit. Oltre alla quarta corsia dell'autostrada, in corrispondenza della Tangenziale Ovest di Milano, fino alla progressiva km 22+306 ad esclusione della barriera di Milano Sud, per complessivi 16,7 km, l'intervento prevede l'ampliamento della carreggiata in corrispondenza degli svincoli di Melegnano-Binasco e Lodi, la realizzazione dell'interconnessione con la tangenziale ovest A50, l'ampliamento della carreggiata in corrispondenza dell'area di servizio di San Zenone e di 8 opere d'arte maggiori, tra cui il ponte a 5 campate sul fiume Lambro.

I lavori, ricompresi nella convenzione di concessione con Aspi, assicurano il potenziamento della tratta autostradale ad alta densità di traffico e permetteranno una significativa riduzione dei tempi di percorrenza. del tracciato autostradale: per gli utenti si stimano fino a 3 milioni di ore risparmiate in un anno. "Un notevole vantaggio sia per i privati che per le attività commerciali". A beneficio del territorio saranno piantumati 16 ettari di aree boschive e previste 3.400 metri lineari di barriere antirumore e piste ciclabili, inoltre sarà un intervento sostenibile grazie all'attenzione alla gestione delle acque, dell'aria e al reimpiego fino al 75% dei materiali di scavo prodotti in fase di cantiere.