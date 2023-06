Chiude un tratto di autostrada alle porte di Milano

Un pezzo dell'autostrada A9 Milano-Como-Chiasso, e più precisamente il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di ampliamento della quinta corsia nelle notti tra lunedì e martedì 6 giugno e tra mercoledì e giovedì 8 giugno. Il fatto è stato comunicato da società Autostrade attraverso una nota.

La chiusura scatterà alle 21 e terminerà alle 5 del mattino. Più nel dettaglio sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Chiasso ed è diretto verso Milano.

Autostrade consiglia un percorso alternativo: "dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso in direzione di Milano". Sempre sulla A9, nella notte tra martedì e mercoledì 7 giugno (dalle 21 alle 5) sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Lainate.