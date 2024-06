L'autostrada milanese con alcuni svincoli chiusi

Sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso sono programmate chiusure notturne nella prima settimana di giugno, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

Dalle 21 di martedì 4 giugno alle 5 di mercoledì 5 giugno, saranno chiusi lo svincolo di Origgio (in uscita per chi proviene da Lainate) e lo svincolo di Uboldo (in entrata verso Lainate e in uscita da entrambe le direzioni).

Dalle 21 di mercoledì 5 giugno alle 5 di giovedì 6 giugno sarà chiuso invece lo svincolo di Saronno, in entrata verso Lainate e in uscita da Como.