Chiude (per lavori) un tratto di autostrada A4 alle porte di Milano

L'autostrada A4 Milano-Brescia resterà chiusa al traffico tra Cormano e Sesto San Giovanni nelle notti di lunedì e martedì 5 settembre. Le chiusure serviranno per i lavori della quarta corsia dinamica, come comunicato da Società Autostrade attraverso una nota.

Il tratto in direzione Brescia, più nel dettaglio, sarà chiuso entrambe le notti tra le 21 e le 5 del giorno successivo. La serrata riguarderà anche lo svincolo di Cormano (chiuso in entrambe le direzioni) e l'area di servizio "Lambro Sud". I viaggiatori, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, dovranno immettersi sulla SP35 Milano/Meda verso Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza e seguire le indicazioni per Brescia/Venezia, con rientro sulla A4 attraverso la stazione di Monza.

Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì 5 settembre, invece, sarà chiuso il ramo di entrata di Milano viale Certosa, verso Brescia. In questo caso i viaggiatori dovranno immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord con ingresso sulla A4 dalla stazione di Monza.