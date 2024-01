L'autostrada A4 avrà uno svincolo chiuso per una notte

Sarà chiuso, nella notte tra mercoledì 3 gennaio e giovedì 4 gennaio 2024, uno svincolo dell'autostrada A4 Milano-Brescia, quello in corrispondenza della Tangenziale Est per chi proviene da Milano e da Brescia.

La chiusura durerà dalle 22 di mercoledì sera alle 5 di giovedì mattina, per consentire la rimozione di un cantiere di competenza della società Milano-Serravalle. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Agrate Brianza, percorrere la strada provinciale 121 e immettersi sulla Tangenziale Est allo svincolo di Carugate.