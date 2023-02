Chiude (per lavori) l'autostrada per Milano

Un pezzo dell'Autostrada A9 Milano-Chiasso, e più precisamente l'allacciamento con l'autostrada A8 in direzione del capoluogo lombardo, verrà chiuso al traffico nella notte tra mercoledì e giovedì 9 febbraio. La chiusura scatterà per consentire i lavori di ampliamento della quinta corsia, ha informato Autostrade attraverso una nota.

La chiusura scatterà alle 22 di mercoledì e terminerà alle 6 del giorno dopo. Chi percorrerla l'autostrada (da Como) ed è diretto sulla A8 verso Milano verrà obbligatoriamente deviato verso Varese. I viaggiatori diretti verso la metropoli lombarda dovranno uscire allo svincolo di Legnano e da lì rientrare in direzione Milano.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà contestualmente chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa società Autostrade consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: