Pedemontana, stimati 1,26 miliardi investimento e 2.500 posti di lavoro

È più vicino l'avvio dei lavori per realizzare le tratte B2 e C dell'autostrada Pedemontana della Lombardia, già aggiudicate a settembre 2021 a Webuild. Ora è stato firmato il contratto da un miliardo e 260 milioni di euro. Contratto che prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 30 chilometri di autostrada (e viabilità collegata) da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno (B2) e da Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano, A51 (C).

Si stima che saranno generati 2.500 posti di lavoro, tra dipendenti diretti e non. Webuild, con una quota del 70%, guida il consorzio che realizzerà l'opera, a cui partecipa anche Pizzarotti. Commissionata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., la nuova infrastruttura andrà ultimata in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 e avrà un rilevante valore strategico per il territorio.

Scopo principale del progetto è riorganizzare i collegamenti stradali del quadrante Varese-Como-Bergamo-Milano, decongestionando il traffico della A4 e dei centri urbani attraversati e alleggerendo quello del sistema tangenziale di Milano, con la creazione di un nuovo asse esterno alla metropoli. Le nuove tratte saranno vere e proprie 'smart road', innovative anche in previsione delle future attività di manutenzione. La soluzione progettuale sviluppata da Webuild prevede infatti l’installazione di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, l’utilizzo di tecnologie che renderanno le strade pronte ad accogliere anche veicoli a guida autonoma e l’installazione di un sistema di diagnostica in continuo delle principali strutture portanti attraverso strumenti di monitoraggio dei principali parametri di stress strutturale (deformazioni, carichi, vibrazioni, temperatura).