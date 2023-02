L'A8 sarà la prima autostrada a 5 corsie in Italia

È stata la prima autostrada italiana e si appresta ad essere ora la prima a cinque corsie della penisola. La Milano-Laghi (A8) a breve batterà un nuovo record. È infatti arrivato a circa il 70 per cento l'avanzamento dei lavori per la quinta corsia tra la barriera di Milano e l'interconnessione con l'A9 per Como e Chiasso, per 4,4 chilometri. L'investimento è stato di 147 milioni di euro e permetterà di risparmiare circa un milione di ore all'anno di percorrenza.

Martedì mattina il cantiere è stato visitato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, dall'assessora regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi, dal sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Il sopralluogo ha interessato quella che diventerà la galleria di Lainate: un sottopasso dell'interconnessione tra l'A8 e l'A9. Lainate ne beneficerà con un nuovo cavalcavia, nuove piste ciclabili e un nuovo collegamento con Rho.

"Stiamo lavorando per completare l'ampliamento della prima autostrada a cinque corsie del nostro paese, che servirà uno dei più importanti centri metropolitani d'Italia. Un'opera simbolica e strategica non solo per il territorio ma anche una via di collegamento da e verso le altre capitali europee", ha commentato Tomasi ricordando anche altri interventi in Lombardia: la quarta corsia dinamica sull'A4 tra Milano viale Certosa e Sesto San Giovanni e l'ampliamento della A1 tra Milano e Lodi.