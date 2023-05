Dove sono gli autovelox questa settimana, anche a Milano

Non si fermano i controlli stradali in Lombardia. La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i posti di controllo per il monitoraggio della velocità da ieri, lunedì 1 maggio, a domenica 7. Tra le vie monitorate anche la tratta milanese dell'autostrada A4.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox.

1 maggio

A4 Torino-Trieste MI

A21 Torino-Brescia BS

2 maggio

A4 Torino-Trieste MI

A21 Torino-Brescia BS

A22 Brennero-Modena MN

Ss9 via Emilia LO

Sp342 Briantea BG

Via Monti Seregno MB

3 maggio

A21 Torino-Brescia BS

4 maggio

Ss629 del lago di Monate VA

Sp 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Corso Europa BG

5 maggio

A21 Torino-Brescia BS

A9 Lainte-Chiasso CO

6 maggio

A21 Torino-Brescia BS

7 maggio

A21 Torino-Brescia BS