Autovelox in tangenziale a Milano: dove sono i controlli questa settimana

Continuano i controlli stradali in Lombardia. La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi, lunedì 11 settembre, a domenica 17 settembre.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox, che sarà anche in tangenziale a Milano.

11 settembre

Via Catalani Giussano MB

12 settembre

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

Meda via Vignazzola MB

13 settembre

A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Brescia Bs

A22 Brennero-Modena MN

A51 Tangenziale Est di Milano MI

A9 Lainate-Chiasso CO

Ss233 Varesina VA

Ss36 del lago di Como e dello Spluyga LC

Ss629 del lago di Monate VA

Sp671 della Valle Seriana BG

15 settembre

Sp169 Carvico-Brivio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

16 settembre

A35 Bergamo-Albino BS

Ss233 Varesina VA

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

17 settembre

A7 Milano-Genova PV

Sp235 di Orzinuovi LO