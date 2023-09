"Nuovo" autovelox per 5 giorni a Milano: dove sono i controlli questa settimana

Continuano i controlli stradali in Lombardia. La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi, lunedì 18 settembre, a domenica 23 settembre.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox. Uno sarà per cinque giorni consecutivi nel tratto milanese della A4.

18 settembre

A4 Torino-Trieste MI

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Sp235 di Orzinuovi LO

Giussano via Catalani Mb

19 settembre

A4 Torino-Trieste MI

Ss 707 VA

Sp235 di Orzinuovi LO

20 settembre

A4 Torino-Trieste MI

A21 Torino-Brescia BS

A35 Bergamo-Albino BS

Sp169 Carvico-Brivio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

21 settembre

A4 Torino-Trieste MI

A9 Lainate-Chiasso CO

Sp235 di Orzinuovi LO

Via Monti Seregno MB

22 settembre

A4 Torino-Trieste MI

A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Brescia BS

A22 Brennero-Modena MN

A35 Bergamo-Albino BS

Ss629 del lago di Monate VA

Ss671 della Valle Seriana BG

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

Sp235 di Orzinuovi LO

Meda via Vignazzola MB

23 settembre

Sp235 di Orzinuovi LO

Sp671 della Valle Seriana BG

24 settembre

A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Brescia BS

Sp235 di Orzinuovi LO