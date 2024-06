Autovelox in viale Fulvio Testi, il Consiglio di Stato dà ragione al comune

L’autovelox di viale Fulvio Testi è regolare. A metterlo nero su bianco è il Consiglio di Stato che, dopo il Tar della Lombardia, ha bocciato i ricorsi presentati dagli automobilisti e dato ragione al comune di Milano. Il fatto è stato reso noto dall’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli.

I giudici non hanno rilevato “nessuna manifesta irragionevolezza” e “nessuna vessatorietà”. Non solo, hanno respinto tutte le istanze presentate dagli automobilisti stabilendo che “non solo gli impianti installati sono regolari, ma che il comune di Milano si è mosso dando priorità assoluta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità degli utenti della rete stradale. E lo ha fatto sulla base di un decreto del Prefetto che ha accertato la pericolosità di alcune vie, tra cui Fulvio Testi, autorizzando l’installazione di dispositivi per il controllo della velocità e la rilevazione delle infrazioni”, ha spiegato l’assessore Marco Granelli.

Il Consiglio di Stato “ha messo finalmente un punto alla lunga querelle giudiziaria di viale Fulvio Testi, evidenziando le nostre buone ragioni e rafforzando il nostro impegno - ha concluso Granelli -. È una sentenza importante - concluce - perché riconosce, a fondamento delle scelte comunali, la tutela della salute e della sicurezza pubblica. E arriva in un momento in cui troppe voci, istituzionali e non, mettono in discussione questi provvedimenti parlando – stavolta sì, in modo del tutto irragionevole – di comuni che fanno cassa e cittadini tartassati".