Nuovi autovelox sulla Rivoltana nel Milanese

Nuovi sistemi per controllare la velocità e prevenire gli incidenti sulla strada provinciale 14 Rivoltana, a Rodano e Settala (Milano). L'intervento di aggiornamento e trasformazione di quelli già presenti è stato effettuato nell'ambito del Progetto Sicurezza Milano (programma di azioni finalizzato all’aumento della sicurezza sulla rete stradale) dalla Città metropolitana di Milano.

A partire dalla mezzanotte del 30 dicembre, in particolare, verrà attivato un innovativo sistema di rilevazione automatica della velocità in grado di individuare le infrazioni commesse in modalità istantanea o media. Il sistema, attivo 24 ore su 24 e posizionato sulla Rivoltana, rileverà le infrazioni in entrambi i sensi di marcia: dal km 6+973 al km 8+039 direzione Brescia e dal km 8+113 al km 6+965 in direzione Milano.

Nel dettaglio, gli apparati per il controllo della velocità istantanea già presenti sono stati trasformati in dispositivi in grado di rilevare comportamenti illeciti dovuti al mancato rispetto dei limiti consentiti con rilevazione della velocità media o puntuale. I dispositivi smart dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21, certificata AgId (Agenzia per l’Italia digitale), in dotazione alla polizia locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.