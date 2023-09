Autovelox vicino alle scuole di Milano: Sala e Salvini d'accordo

Autovelox nei pressi delle scuole di Milano: è uno dei temi di cui hanno parlato il sindaco Beppe Sala e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in un incontro a Roma, giovedì 28 settembre. Lo sottolinea una nota del ministero, secondo cui si è parlato anche di prolungamento della M1 e metrotranvia Milano-Limbiate.

Da qualche tempo, in città, si è aperto un dibattito sulla sicurezza stradale. Negli ultimi 4 mesi, ad esempio, sono morti 6 ciclisti. Una strage a cui l'amministrazione comunale cerca di porre rimedio rendendo obbligatori i sensori per gli angoli ciechi sui mezzi pesanti, mentre le associazioni ambientaliste chiedono una stretta sull'uso dei veicoli a motore in città.

Sala ha sempre affermato di non voler trasformare Milano in una enorme 'zona 30', dove cioè i veicoli non possono superare la velocità di 30 km/h, come invece ha deciso di fare Bologna. Ma è favorevole ad aumentare il numero degli autovelox per 'spingere' gli automobilisti a rispettare i limiti prescritti. E con questo intento è volato a Roma per incontrare Salvini. Secondo quanto riportato dal ministero, Sala e Salvini si sono trovati d'accordo sull'idea di installare autovelox in prossimità delle scuole, considerate punti particolarmente critici sul fronte della sicurezza.

M1 e metrotranvia

Ma non si è parlato solo di questo. Il sindaco di Milano e il ministro hanno discusso anche del finanziamento per la linea 1 del metrò, che deve essere portata a Baggio, e per la metrotranvia Milano-Limbiate, un'opera già sollecitata da molti sindaci del territorio, a cui in passato Salvini aveva assicurato un suo impegno diretto. Il ministro ha confermato la disponibilità a finanziare entrambe le opere.