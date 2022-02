Gli autovelox attivi nelle strade lombarde dal 14 al 20 febbraio

Dove saranno messi gli autovelox nella terza settimana di febbraio in Lombardia? Proseguono i controlli della polizia stradale lungo le arterie lombarde grazie ai sistemi di controllo elettronici. L'operazione è trasparente e l'obiettivo è quello di combattere la "piaga" degli incidenti legati all'eccesso di velocità. La polizia - in quanto "intervento trasparente" - ha reso note le tratte regionali interessate dal controllo nella settimana compresa tra lunedì 14 febbraio e domenica 20 febbraio 2022. Ecco tutti i tratti in cui gli autovelox saranno attivi.

Dove sono gli autovelox mobili in Lombardia?

Gli autovelox sulle strade lunedì 14 febbraio

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Gli autovelox martedì 15 febbraio

Strada Statale SS / 233 Varesina VA

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola MB

Gli autovelox mercoledì 16 febbraio

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS / 671 della Valle Seriana BG

Strada Provinciale SP / 236 BIS GOITESE MN

SP / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Gli autovelox venerdì 18 febbraio

Autostrada A / 9 - Lainate - Como - Chiasso VA

A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

Nuova Strada ANAS NSA / 599 della Valle del Tresa VA

Gli autovelox sabato 19 febbraio

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

Gli autovelox domenica 20 febbraio