L'autunno del 2022 a Milano è stato il più caldo di sempre

Con 17.2 °C di temperatura media, quello del 2022 è stato l'autunno metorologicamente più caldo di sempre a Milano. A dirlo i dati raccolti da Fondazione osservatorio meteorologico Milano Duomo

La temperatura rilevata nei mesi autunnali appena trascorsi, pari appunto a oltre 17 °C, è superiore di 2.3 °C alla media climatica del periodo 1991-2020, oltre che di 3.3 °C più alta rispetto a quella degli autunni compresi tra il 1961 e il 1990. Deteriminante nella stagione presa in considerazione dalla statistica (quella inclusa tra il 1° settembre e il 30 novembre), è stato il mese di ottobre, che con una media di 19 gradi ha superato di ben 4.1 la temperatura del periodo di riferimento 1991-2020 ed è risultata la più elevata almeno dal 1897. Oltre alle temperature medie, nell'autunno 2022 hanno segnato nuovi (temibili) record anche le massime, che in media sono state di 21.3 °C, valore che è il più elevato degli ultimi 126 anni, a pari merito con quella dell'autunno 2006. Quanto alle minime, con una media di 14.1 °C, sono risultate seconde solo per un decimale a quelle del 2014 e 2018.

Le temperature molto alte, già di per sé dannose per l'intero ecosistema, nell'autunno del 2022 sono state accompagnate anche da pochissime precipitazioni, con un totale di appena 111.4 mm cumulati contro una media Clino (Climatological Normals, ovvero i periodi di riferimento per valutare e descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo) 1991-2020 di oltre il triplo, pari a 302.9 mm. Le piogge sono state meno della norma in tutti e tre i mesi autunnali e a ottobre si sono registati solo due giorni di pioggia (contro i 7.2 attesi visto il trentennio di riferimento). In questo mese per 21 giorni consecutivi non ci sono state precipitazioni.