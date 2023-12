La rivoluzione dell'azienda milanese: meno ore di lavoro, ma stesso stipendio

Due ore di libertà in più ogni settimana. Ma stipendio invariato. Accordo storico alla Saip di Opera, azienda del settore oleodinamico con circa 50 dipendenti. Nei giorni scorsi la direzione dell'azienda ha infatti raggiunto un accorgo integrativo con le rappresentanze sindacali, che prevede per tutti i dipendenti la riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 2 ore a parità di stipendio e la concessione dei permessi per visite mediche da utilizzare sia per i lavoratori che per i familiari.

"Chi lavorerà nei due turni passerà 35 ore in azienda, mentre per chi farà il turno centrale l’orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali. La riduzione oraria sarà in parte ottenuta utilizzando i permessi retribuiti e in parte sarà a carico dell'azienda", ha spiegato la Fiom Cgil di Milano. "Inoltre, ogni lavoratore potrà usufruire di 20 ore di permessi aggiuntivi per visite mediche per sé o per accompagnare i propri familiari. Una misura che favorisce la parità di genere e riconosce il lavoro di cura", hanno sottolineato dalla sigla.

I lavoratori a turno beneficeranno così dell’orario di lavoro 6-13 e 13- 20, mentre i lavoratori a giornata potranno uscire due ore prima il venerdì. "Questo accordo conferma la volontà di Saip di guardare alla crescita e allo sviluppo, puntando anche sul benessere e la soddisfazione dei propri dipendenti e stando sempre al passo con i tempi", il commento dell'azienda.

"Questo accordo dimostra che ridurre l'orario di lavoro si può fare anche nelle piccole e medie aziende grazie alla tenacia delle Rsu nella lunga trattativa. Per la Fiom Cgil innovazione tecnologica e miglioramenti dei processi produttivi - ha concluso il sindacato - devono andare di pari passo con la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio".