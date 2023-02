L'azienda che paga lo psicologo a tutti i dipendenti

Mentre le richieste di assistenza psicologica aumentano e in Lombardia è naufragato il progetto legge dello psicologo di base, ci sono aziende (oltre che università) che si adoperano per rispondere al bisogno di cure per la propria salute mentale. Tra queste, Disclosers, agenzia di pubbliche relazioni di Milano, che ha deciso di pagare lo psicologo a tutti i propri dipendenti.

“Siamo molto attenti a tutto ciò che riguarda concretamente il benessere delle persone con cui lavoriamo - spiegano Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, 33 anni, co-fondatori di Disclosers -. Il tema della salute mentale è centrale e crediamo che come impresa sia essenziale cercare di fare la propria parte in questo contesto, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per prendersi cura delle persone con cui si lavora ogni giorno". Di qui l'idea di finanziare totalmente un percorso di supporto psicologico e benessere mentale per i lavoratori dell'agenzia.

"Attraverso Serenis (piattaforma di psicoterapia e supporto psicologico online) - continuano i fondatori dell'agenzia - abbiamo deciso di mettere a disposizione (gratuitamente, perché il costo di ogni seduta è completamente a carico dell’azienda) un supporto psicologico, con psicoterapeuti professionisti, per ogni persona del team. Non solo: per quanto riguarda il benessere fisico, abbiamo attivato per ogni membro della squadra anche un abbonamento annuale a Buddyfit (una piattaforma che eroga corsi di fitness, yoga e meditazione)". La decisione dell'azienda di investire in percorsi per la salute mentale dei propri dipendenti è maturata dopo che i suoi creatori hanno affrontato personalmente percorsi di supporto psicologico arrivando a comprenderne l'importanza".