Baby Gang lancia il nuovo album dai domiciliari

Fuori il nuovo album del trapper Baby Gang, "L'angelo del male", mentre si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il nuovo trend del settore sembra essere quello di riuscire a pubblicare dischi mentre si è reclusi, scelta presa anche dal collega Shiva che non si è fatto ostacolare dalle mura di San Vittore. Nei confronti di Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, è in corso un procedimento all'istanza della sorveglianza speciale per due anni. Il giovane, infatti, era già stato condanato in primo grado a 5 anni e 2 mesi nel processo per una sparatoria avvenuta nell'estate 2022; ma i giudici hanno aggravato la misura cautelare con l'accusa di lesioni aggravate perchè avrebbe sparato, il 20 gennaio, a un suo amico, ferito con un "colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra". Accuse respinte come false dall'imputato.

Il nuovo album racconta la storia di Zaccaria Mouhib, nato a Lecco nel 2001 da genitori originari del Marocco e cresciuto in strada. Origini umili e una vita difficile sin da ragazzino. Ne "L'angelo del male" le collaborazioni sono tante e di un certo peso. Tra i nomi dei featuring appaiono quelli di Sfera Ebbasta, Marracash, Blanco, Lazza, Gue, Emis Killa, Jacke La Furia. E, ancora, Ernia, Rkomi, Rocco Hunt, Fabri Fibra. Presenti anche Simba La Rue, coinvolto nella sparatoria con Baby Gang, condannato in primo grado e ai domiciliari per aver violato gli orari imposti dell'obbligo di dimora, e Niko Pandetta in carcere per spaccio ed evasione.

'L'album è il manifesto di Baby, un racconto del bene e del male delle esperienze vissute dall'artista. Una descrizione del brutto e del bello che la vita gli ha messo davanti. Attraverso testi crudi e sinceri e le produzioni Baby si fa portavoce di una generazione che sbaglia ma che è pronta a rialzarsi e a cambiare il mondo'', si legge nelle note che accompagnano il lancio dell'album.