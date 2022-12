Il cartellone che dice quanti pregiudicati ci sono in San Babila

Per il lancio di una serie su Prime Video, in piazza San Babila è comparso un particolare cartellone che conta i passanti. Di questi indica, statisticamente, coloro che hanno avuto problemi con la legge. Ovviamente si tratta di finzione e non sono numeri reali. Ma la percentuale è verosimile.

L'installazione, infatti, "conta in tempo reale le persone presenti nella piazza, traducendo immediatamente in numero le statistiche relative a crimini e misfatti più o meno seri avvenuti nel nostro paese", si legge in una nota dell'agenzia ideatrice della campagna.

I riferimenti sono gli open data del Ministero degli Interni (e altri dati prodotti attraverso survey). "Il billboard (cartellone, ndr), tramite la computer vision supportata da un algoritmo in Intelligenza artificiale, conta le persone totali in piazza, ed estrapola le percentuali di “cattivi” in numeri. Mostrando, così, la reale possibilità di trovarci molto vicini a un “cattivo” e dimostrando che davvero che chiunque può esserlo", prosegue lo scritto.

La serie sul canale in streaming narra le vicende di un magistrato, interpretato da Luigi Lo Cascio, che inizia a delinquere per farsi giustizia dopo accuse ingiuste.