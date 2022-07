Chi sono i milanesi che girano con annaffiatoi e taniche

Un gruppo di milanesi si aggira per la città con taniche piene di acqua e annaffiatoi. Si tratta dell'iniziativa 'BagnaMi', organizzata per salvare le piante più giovani, comprese quelle messe a dimora dal progetto ForestaMi.

La campagna è stata lanciata attraverso la pagina Facebook dal titolo eloquentemente critico, 'ForestaMi e poi DimenticaMi?', amministrata da Adriana Berra, tra i fondatori della Civica AmbientaLista e attivista in diversi comitati civici milanesi tra cui 'Salviamo il Parco Bassini', oggi tra i promotori della campagna 'BagnaMi' e famoso per aver cercato di impedire al Politecnico di Milano di costruire il suo nuovo dipartimento di Chimica proprio sul parco, distruggendo i suoi 6 ettari di verde profondo e abbattendo una trentina di grandi alberi.

Sulla pagina 'ForestaMi e poi DimenticaMi?', il post di lancio della campagna BagnaMi spiega: “Parecchi cittadini, già da qualche estate, hanno preso l'abitudine di bagnare gli alberelli neo-piantumati (che hanno bisogno costante di acqua, o rischiano seriamente di morire) con bottiglie, annaffiatoi o taniche riempiti alle fontanelle pubbliche. Quest'anno la siccità conclamata non permette proprio di sprecare acqua. Ecco allora un'idea veramente ecologista: tenere da parte l'acqua usata in casa ancora usabile per bagnare le piante e conservarla in recipienti che poi si caricano su bici o auto, o un carrello della spesa”.

Il post fornisce anche precise indicazioni su come bagnare gli alberelli, tra cui: “Per aiutarli a sviluppare radici che scendono in profondità, irrigateli con parecchi litri di acqua un paio di volte la settimana, piuttosto che tutti i giorni con poca acqua” e termina con un’esortazione: “Se tutti la facciamo diventare un'abitudine, salveremo tanti

alberelli. Anche - o soprattutto - quelli di ForestaMI che una volta piantati finiscono spesso dimenticati”.

La pagina 'Forestami e poi Dimenticami?' riceve ogni giorno messaggi di milanesi che raccontano con orgoglio di essere dediti all’annaffiatura degli alberelli già da tempo, oppure di aver aderito all’appello per BagnaMi e cominciato a irrigare giovani alberi vicino a casa o in aree verdi che frequentano abitualmente. Alcuni dei partecipanti si sono organizzati in piccoli gruppi che operano su specifiche aree verdi del loro quartiere. Alla pagina Facebook arrivano anche numerose segnalazioni (corredate da foto o video) di gruppi di giovani alberi morti o in sofferenza. BagnaMi invita tutti i milanesi ad andare oltre le denunce e armarsi di "taniche, buona volontà e tanto amore per i nostri amici alberi". "Oggi noi salviamo loro - chiosano gli ideatori della campagna - domani loro salveranno noi".