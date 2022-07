Arriva il super caldo e la piscina apre anche di sera

Sarà una bella sorpresa, per i milanesi, la decisione di una piscina di aprire anche nelle ore serali per alcuni giorni nel mese di luglio. Le alte temperature previste nei prossimi giorni, col termometro sui trenta gradi centigradi anche dopo cena, hanno portato la direzione dei Bagni Misteriosi (zona Porta Romana, via Botta 18) a decidere di attivare il servizio di balneazione serale.

Si inizia martedì 19 luglio e si prosegue mercoledì 20 e giovedì 21, poi sarà la volta del 27 e 28 luglio. Martedì 19, l'orario della balneazione serale sarà dalle 18.30 alle 23.30. Nelle altre giornate sarà dalle 19 alle 23. Rimane invariato l'orario di aperitivo di Gud Milano (19-23).

I prezzi? L'ingresso costa 10 euro, l'integrazione serale 8 euro, mentre i bambini fino a tre anni non pagano. Solo per la serata di martedì 19, gli spettatori de 'Il Mercante di Luce' pagano 5 euro per la balneazione.