Per le strade di Milano verranno installati 110 bagni pubblici

Per le strade di Milano ci saranno 110 nuovi bagni pubblici (gratuiti). Lo ha annunciato palazzo Marino nella giornata di martedì 30 gennaio, dopo che il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato in seguito all’aggiudicazione del progetto a due aziende del settore.

Il contratto, firmato lo scorso 5 dicembre dal comune di Milano con Ati A&C Network e Vox Communication, avrà una durata complessiva di 24 anni, di cui 18 a fronte dell’utilizzo dei 97 impianti pubblicitari e sei in cui lo sponsor continuerà a fornire la manutenzione a titolo gratuito.

I bagni pubblici non saranno tutti uguali. 70 saranno automatizzati, 49 di questi prenderanno il posto di impianti già esistenti mentre altri 21 saranno installati in nuove posizioni già individuate. Altri 40, infine, saranno installati ex novo in nuove posizioni. Da piazza Scala fanno sapere che nelle prossime settimane saranno ultimate le verifiche e gli approfondimenti tecnici. I primi impianti, dunque, saranno posati entro l’estate 2024.

"È una sentenza importante – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore ai Lavori Pubblici - che ci permette di continuare l’iter amministrativo per l’installazione dei nuovi servizi igienici in città. Finalmente potremo offrire ai milanesi e ai turisti che visitano Milano dei nuovi e moderni servizi igienici automatizzati e di ultima generazione".