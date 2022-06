Cosa ci fanno dei bagni pubblici giapponesi a Milano

Dei wc pubblici pulitissimi, minimal e super confortevoli arrivano a Milano 'dal Giappone'. È il progetto The Tokyo Toilet realizzato in città in occasione del Fuorisalone 2022. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità ad avere cura degli spazi pubblici, bagni compresi.

"I bagni pubblici costituiscono una parte essenziale delle infrastrutture urbane - si legge sul sito di The Tokyo Toilet -. Per cambiare lo stigma legato ai bagni pubblici, il progetto The Tokyo Toilet ha coinvolto 16 rinomati creativi nella riprogettazione di 17 bagni pubblici nel distretto di Shibuya trasformando queste strutture in spazi artistici alternativi e ottenendo un significativo impatto sulla vita quotidiana degli abitanti di Tokyo".



In occasione del Salone del mobile, Skwat, un collettivo di artisti di Tokyo, ha collaborato con l'artista giapponese Daido Moriyama e il grafico Satoshi Machiguchi, per presentare The Tokyo Toilette a Milano. Parte dell'installazione artistica temporanea, all'interno di un bagno pubblico e altri due ambienti in tutta la città di Milano (il museo La Triennale e lo spazio adiacente a Uniqlo in piazza Cordusio), sarà la raccolta fotografica più recente di Moriyama. che ha documentato la trasformazione dei bagni pubblici di Tokyo in spazi d'arte alternativi: le foto non solo verranno raccolte in un libro fotografico che verrà distribuito ai visitatori, ma saranno stampate anche su una speciale carta igienica.

In particolare, alcuni modelli di una toilette giapponese sono stati donati per essere installati all'interno del bagno pubblico della stazione della metropolitana di Duomo, e continueranno ad essere a servizio della comunità anche dopo la fine della Design Week, garantendone la corretta manutenzione. La speranza, scrivono gli organizzatori, è che vi sia un "impatto duraturo sulle infrastrutture pubbliche della città". Le toilette realizzate a Shibuya, tra cui il celebre bagno dalle pareti trasparenti del progettista Shigeru Ban, sono protagonisti di un'esposizione alla Triennale di Milano.