Marco Ballarini, il sindaco milanese tiktoker e il video virale della pompa di benzina

Il video è semplice. C’è un uomo che si avvicina a una pompa di benzina con faccia schifata, cerca di afferrare la pistola della “verde” e poi si allontana. “Maggio 2024: non riesci più a fare benzina”, si legge in sovrimpressione. In sottofondo, invece, si sentono diverse frasi come “Ma non è vero”, “Ma cosa fai”. È la clip, pubblicata su TikTok - poi rimossa -, che ha come protagonista Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (comune di 18mila persone dell’hinterland Ovest di Milano). Un filmato-meme che fa riferimento al video shock in cui si vede un anziano compiere atti osceni proprio a un distributore.

La clip è stata pubblicata nelle scorse ore e poi rimossa dopo alcune critiche. Al suo posto, sempre su TikTok, è stato pubblicato un video di chiarimenti: “Ciao a tutti, ho oscurato il meme perché dalle ultime informazioni sembrerebbe che la persona ripresa nel video che sta circolando ha possibili disturbi mentali molto gravi. In ogni caso, non avendo visto il video in questione, ho scoperto ora che l’uomo è pure ripreso in volto ed è riconoscibile. Sapete bro che mi piace chillare con voi, ma non deve mancare il rispetto per le persone, altrimenti che esseri umani saremmo? Cosa siamo senza la nostra umanità? Anche se nel mio meme non c’erano volgarità o riferimenti espliciti, perché sapete bene che non mi piace la volgarità, trovo giusto e corretto non alimentare oltre un’ironia che non è più accettabile”.

“Era un trend virale, ci siamo accodati - ha spiegato il sindaco sentito da MilanoToday -. Il senso non era quello di prendere in giro nessuno né di fare cyberbullismo. Utilizzo la pagina Tiktok per scherzare con i ragazzi e avvicinarli alla politica e spiegare sia fatti di attualità che scelte amministrative”.