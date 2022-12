L'Arcimboldi annulla lo spettacolo del ballerino coi tattoo di Putin

Niente esibizione a Milano per il ballerino con i tatuaggi del volto di Putin. Il teatro Arcimboldi ha annullato le date di 'Rasputin - Dance Drama' con Serghei Polunin, previste per il 28 e 29 gennaio 2023.

"Lo spettacolo - si legge sul sito del teatro - era stato annunciato in cartellone nel dicembre 2019 e successivamente posticipato cinque volte a causa delle restrizioni anti-covid e a seguito di un infortunio del danzatore. L’annullamento si è reso necessario, in accordo con la stessa compagnia, a causa della pressante mobilitazione social e web contro l’esibizione dell’artista".

"La direzione del Tam - continua la nota - desidera precisare che non si tratta di una decisione di ambito culturale, ma di responsabilità politica e morale: in un clima di tensione e minacce riteniamo complicato sostenere le nostre scelte artistiche, i cui valori di pacifismo e tolleranza sono insiti nella programmazione stessa del teatro, che si è già schierato contro le atrocità della guerra ospitando il Gala di danza per la pace nell’aprile 2022 e il collettivo Pussy Riot lo scorso settembre 2022".

Numerose erano state le polemiche e le proteste (sfociate in una petizione online) attorno agli spettacoli che vedevano protagonista Polunin, ballerino noto a livello internazionale per le sue capacità artistiche, ma anche per le sue posizioni a favore della guerra scatenata in Ucraina da Putin, di cui è grande ammiratore. Nato nel 1989 a Kherson, Polunin ha tripla cittadinanza ucraina, russa e serba, anche se si definisce russo. In passato aveva avuto problemi anche per alcune sue esternazioni sessiste e contro le persone in sovrappeso. Lo scorso 21 novembre, inoltre, il danzatore ha partecipato a Novosibirsk ad un concerto di beneficenza a sostegno dell'esercito russo. Per le due date previste all'Arcimboldi erano già stati venduti 3.500 biglietti.