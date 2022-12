A Milano c'è uno spettacolo del ballerino pro Putin

Sul petto ha due tatuaggi con il volto di Putin e sui social, nonostante l'attacco bellico della Russia all'Ucraina, continua a manifestare ammirazione per "lo zar". Stiamo parlando di Sergei Polunin, il discusso ballerino che si esibirà al teatro Arcimboldi di Milano il 28 e 29 gennaio 2023.

"La rock-star della danza mondiale Sergei Polunin torna in Italia con il balletto Rasputin Dance drama - si legge sul sito del teatro - con un cast di danzatori eccezionali tra cui stelle di fama mondiale, diretti dalla danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oishi". Intanto tra le immagini pubblicate sui social da Polunin, salta all'occhio uno scatto dello scorso settembre (in foto) in cui lo si vede indossare una t-shirt con l'immagine di Putin e un cane, accompagnata dalla scritta in inglese "va tutto bene".

Nato a Kherson, città ora devastata dalla guerra, Polunin, che ha anche studiato a Kiev, ha cittadinanza serba e ucraina, oltre che russa. In passato il performer aveva espresso apprezzamenti anche nei confronti di Donald Trump. Ballerino più giovane del Royal ballet di Londra, lasciato da lui dopo due anni, ha fatto poi parte dell'Opéra di Parigi, che lo aveva però licenziato per alcuni suoi commenti omofobi pubblicati sui social e poi rimossi.