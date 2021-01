Milano, la piccola ha fretta di venire al mondo: e la bambina nasce tra il taxi e l'ambulanza

Ha deciso che era arrivato il suo momento. Ha scelto che sarebbe nata proprio lì, tra i sedili di un taxi e un mezzo della Croce verde. Parto decisamente insolito, ma fortunatamente a lieto fine, sabato sera a Milano, dove una neonata è venuta al mondo nel posteggio Pirelli dei taxi.

Stando a quanto finora ricostruito, la mamma - una donna di 32 anni - verso le 20.30 è salita a bordo di una delle auto bianche che erano ferme agli stalli poco distanti dal palazzo di regione Lombardia. Il conducente, però, non ha avuto neanche il tempo di mettere in moto, perché la 32enne ha iniziato il travaglio.

A quel punto la neo mamma si è sdraiata sul sedile posteriore e - come raccontato da un testimone - una seconda donna ha iniziato ad aiutarla, cercando stracci e panni tra i bagagli per provare a darle una mano. Sul posto, allertati dagli altri tassisti, sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118.

La donna ha fatto giusto in tempo a salire in ambulanza e dopo un attimo la piccola è nata, con il mezzo ancora fermo nel posteggio dei taxi. La 32enne e la sua bimba sono state quindi accompagnate alla clinica Macedonio Melloni in codice giallo per tutti i controlli del caso, ma stanno entrambe bene e in ottima salute.

"E se è una femmina si chiamerà Futura", hanno scherzato dalla pagina Facebook "Tutti taxi per Amore" - che ha raccontato l'accaduto - citando una canzone di Jovanotti. "Al posteggio Pirelli è venuta alla luce una splendida bimba. A lei, alla mamma ed al collega gli auguri dei tassisti d'Italia", il loro speciale pensiero.